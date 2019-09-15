شنت إدارة تموين وسط في الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المتنوعة والمدعمة قبل بيعها في السوق السوداء؛ وذلك في إطار الحملات لضبط الأسواق.

وقال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى ضبط كمية 3500 لتر مواد بترولية عبارة عن ألف لتر كيروسين، و2500 لتر سولار، إضافة إلى تحرير 4 مخالفات.

وأضاف أن المخالفات التصرف في 41 شيكارة دقيق، تزن الشيكارة الواحدة نحو 50 كيلوجرام، ونقص وزن شريحة تانية، ونقص وزن شريحه أولى، وعدم وجود لوحة إعلانات بمواعيد تشغيل المخبز وبياناته خارج المخبز.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.