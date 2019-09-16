قال الإعلامي عمرو أديب إنه رأى في الفترة الماضية حالة من حالات "الصهينة"، على حد وصفه، وقّصد بها الإعلامي حالات الخوف من البعض للحديث عن الإساءات التي وجهت للجيش المصري وبعض القيادات في الآونة الأخيرة، وخوف البعض من توجيه اللوم لها على حديثها إذا تحدثت في هذا الملف، أو خوفهم أيضًا من توجيه البعض اتهامات لهم وشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي، "الكلام ده بقى لا ينطبق عليا ولا على الناس اللي بشتغل معاها".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه يؤمن أنه قد يواجه شتائم لاذعة في كل الحالات، ولكن عندما يكون الأمر خاصا بأمن مصر والجيش المصري فهذه الأمور لا يمكن السكوت عليها على الإطلاق، موضحًا أن الكثير من الإعلاميين خشوا من الحديث عن محمد علي، الفنان الهارب الذي وجه إساءات للدولة المصرية، حيث قال "أنا من أول يوم قولت أنا غير مهتم بمحمد علي، بس فيه حاجة لفتت نظري، إنه أول ما ينزل فيديو قنوات الإخوان تعرضه و5 قنوات على اليوتيوب شغالين عليه وتويتات كثيرة من شخصيات إخوانية معروفة للجميع تعمل ريتويت على تصريحاته".

وتابع الإعلامي قائلا: "محمد علي راحت منه خلاص، بس أما أشوف عمرو دراج القيادي الإخواني الهارب، عمال ينزل فيديوهات محمد علي دي حاجة غريبة، كل ما الحرامي يتكلم كل ما عمرو دراج يصفق له، أسامة جاويش برضه أول ما محمد علي قال بم اشتغل وراه على طول، وهيثم أبو خليل الإخواني، وحمزة زوبع، وطارق الزمر، وأيمن نور، وائل قنديل، ومحمد محسوب، ونادية أبو المجد، وأحمد منصور ساب الجزيرة وبقى يشتغل على فيديوهات محمد علي ومتفرغ لها"، موجهًا رسالة لكل هذه العناصر: "انتوا ازاي فشلة كده".

أديب: السيسي لن يأخذ "قصر العاصمة الإدارية" مِلكا له ولن يورثه لأبنائه

وأوضح أديب أنه سيتحدث عن موضوع شائك يخشى الكثيرون من الإعلاميين الاقتراب منه وهو ملف "القصور الرئاسية"، حيث إن السوشيال ميديا ومحمد علي وكتائب الإخوان الإلكترونية تحدثوا عن القصر الذي يُبنى في العاصمة الإدارية الجديدة الخاصة برئيس مصر، موضحًا أن القصر الذي يُبنى في العاصمة الجديدة هو مقر الحكم ومؤسسة حكومية ومبنى حكومي للحاكم من أجل أن يتمكن الحاكم من تسيير أمور البلاد، مثله مثل مبنى أي وزارة تم بناؤها في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مجلس النواب.

وتابع الإعلامي قائلا: "واضح إن كلمة قصر استفزتهم، طب ليه ما حدش اتكلم عن مجلس النواب اللي اتعمل بشكل فرعوني، وعاوز أقول على حاجة، العاصمة الإدارية بالكامل ليست من موازنة الدولة، كما أن الدولة فقط تقوم بتوصيل المرافق، من اطلع على الموازنة العامة للدولة ليس من ضمنها الإنشاءات التي تتم داخل العاصمة الإدارية الجديدة، هذا القصر ليس ملكًا لعبدالفتاح السيسي، لن يأخذه ملكًا له أو يورثه لأبنائه، لن يأخذوه ويسكن به عند خروجه من القصر، أنا مش عارف الناس دي بتفكر إزاي".

الإعلامي: العاصمة الإدارية سيكتمل بناؤها بعد 20 سنة.. وهناك أشياء لن يراها السيسي ولا الكثيرون

وأشار إلى أنه عندما يأتي رئيس لمصر في المستقبل سيسكن في هذا القصر، مثل قصر الاتحادية وقصر عابدين وكوبري القبة، كما أن القصر الذي يُبنى في العاصمة الإدارية الجديدة ليس فيلا خاصة للرئيس السيسي بل مبنى حكوميا للدولة، كما أن الإنشاءات التي تُبنى في العاصمة الإدارية الجديدة سيستمر بناؤها حتى 20 سنة، وهذا يعني أن هناك الكثير من الأشياء لن يراها السيسي في العاصمة الجديدة ولن يراها الكثيرون أيضًا، "هيكتمل بناء العاصمة الإدارية الجديدة بعد 20 سنة، يعني لا أنا هشوفها ولا ناس كتير هتشوفها ولا السيسي هيشوفها".

وتابع أديب قائلا: "يعني إنتوا عاوزين الرئيس عبدالفتاح السيسي يروح كل يوم مثلا من قصر الاتحادية للعاصمة الإدارية الجديدة عشان يحكم الدولة، دي وجهة نظر، فيه نائب في البرلمان برضه قال إنه ضد بناء قصور الرئاسة، ودي برضه وجهة نظر، بس ليه بقى التشكيك في الدولة المصرية، كل واحد يقول رأيه هو حر فيه، بس عاوزين نهدم البلد ونرجع نعيط بعد كده ونقول يا ريت اللي جرى ما كان"، موضحًا أن الرئيس السيسي قدم إقرار الذمة المالية له قبل توليه رئاسة الجمهورية، وفي حالة حدوث أي شكوك في أي شيء ستظهر هذه الذمة المالية عقب انتهاء فترة حكمه لمصر.

وواصل: "ممكن أعرف أيمن نور بيصرف على المحطة منين، الساعة في إيدك مين اللي ادهالك، طب الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إنه عمل متحف يحط فيها كل الهدايا اللي اتقدمت ليه وهو رئيس، نفسي واحد يقدم دليل فساد واحد، قد تكون بعض الأخطاء في مؤسسة تقوم بعمل مشروعات ضخمة، فالأخطاء واردة، ممكن يحصل إحنا مش ملايكة والرئيس قال كده، بس اللي بيغلط بيمشي".

وتابع الإعلامي قائلا: "مش لازم بعد كل أزمة نعمل دوشة وشائعات ونخلص على البلد، الدولة شغالة على الإرهاب على الحدود، وسد النهضة، وعندنا مشاكل ومصايب والإخوان وأهل الشر عاوزين يلهونا، الواد محمد علي ده واد مركوب، بجد محمد علي اتركب زي ما الإخوان ركبوا 25 يناير هو محمد علي اتركب، وده واحد في أسبانيا والإخوان بره في تركيا وقطر، وإحنا في الآخر اللي بنشيل الليلة والشعب هو اللي بيتحمل نتائج ده كله لوحده".

أديب: "السيسي يتوزن بالدهب.. كان ممكن يسلمنا كلنا وما رضيش"

وواصل أديب: "عمالين نعمل أنفاق ونأمن الحدود ومحطات مياه، والناس التانية تقولك بس عملت قصر في العاصمة الإدارية الجديدة، والله لو فيه فساد أنا أول واحد هكشفه، هي كلمة قصر فعلا مستفزة الناس، ما البيت الأبيض في أمريكا مقر الحكم وأكبر قصر ومش بيقولوا عليه قصر، بس هو ده الواقع، الإخوان حاولوا يعملوا دوشة عشان يقلبوا الدنيا وقت وفاة مرسي بس معرفوش، يقولوا أنت مش لوحدك وصفروا، ولا حد صفر ولا حد عمل حاجة، انتوا عاوزين الحكم غرفتين وصالة؟، ده مش مكان ينام فيه ده عشان يدير شؤون البلاد، وهو أصلا مش بتاع السيسي ده قصر لمصر".

وأوضح الإعلامي قائلا: "أنا مش عاوز حاجة من البلد ولا عاوز حاجة من السيسي، بس أنا عاوز أعيش في البلد دي من غير ما ننضرب على قفانا تاني، مش عاوز أموت زي الكلب بره زي الإخوان، عاوز أموت في بلدي كريم، السيسي ده يتوزن بالدهب، عبد الفتاح السيسي كان ممكن يسلمنا كلنا، ما رضيش يسلمنا، كان واقف بطولة وقاعد في القصر قدام خيرت الشاطر ومحمد مرسي وكان ممكن يخلصوا عليه بس هو طلع بطل وما باعش الناس، الراجل ده عاوز يعمل نهضة في البلد، وحضارة جديدة، الاقتصاد بتاعنا بيتحسن، الأرقام دي مش عندنا، الكلام ده من بره ومؤسسات دولية قالت كده".

وختم أديب قائلا: "لا أدعو أحدا للدفاع عن البلد، اللي بيحب البلد بيدافع عنها مش بقول لحد يعمل تويته ولا يعمل هاشتاج، أنا لما كتبت على الفيس بوك عندي كلمة حق في البلد لاقيت شغل إلكتروني إخواني عليا بشكل كبير، وألفاظ قذرة وواحد يقول هو انت هتقف جنب البلد ولا إيه، أه طبعا هقف جنب البلد، وبعدين بقى لو مش عاجبكم الرئيس ابقوا نزلوا الزغلول الكبير اللي بتجهزوه بره في الانتخابات، أنا مش هقول أسماء، اتقوا الله في البلد".