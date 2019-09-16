أوضح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه يعمل على إنشاء معهد موسيقى بالتعاون مع رموز فنية في عالم العزف على الآلات الشرقية، ويستهدف المعهد أكبر قدر من المواهب السعودية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "آل الشيخ"، أنه جاري حاليا العمل على وضع الصورة النهائية للمعهد مع عدد من الموسيقيين المصريين، حيث يرى أن إنشاء معهد موسيقى في المملكة العربية السعودية أمر هام، متوقعًا أن يكون انطلاق المعهد مع بداية العام الجديد.

وأشار رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى أن هناك مواهب مدفونة بالسعودية وهناك مواهب كبيرة لم تتمرن أو تدرس، والسوق السعودي يحتاجها، مؤكدا أن هناك من انتقد كثرة الحفلات الغنائية بمواسم السعودية، حيث ذكر إنه ليس ذنبه أن المنتقدين لا يتابعون كل ما يحدث بالمواسم السعودية.

وأوضح أن نفاذ تذاكر الحفلات الغنائية فور طرحها دليل على نجاحها، كما أنه سيعمل على تنفيذ أي شيء يُسعد المواطنين في السعودية والزائرين والسائحين بالمملكة.

وفي ختام حديثة ، داعبه الإعلامي عمرو أديب، حيث قال "أنا عايز أشارك في مسابقة العربية بورش كيان، أنا عاوز أكسب"، فيما رد تركي مازحًا: "بس انت شكلك مع الفرقة التانية"، فرد أديب: "لا أنا مع فرقتنا، فرقة ألميريا".

وأعلن مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ عن مواصلة المسابقة الخاصة بتوقعات نتائج مباريات فريقه ألميريا الإسباني حيث كشف عن مسابقة جديدة سيحصل الفائز فيها على سيارة "بورش جيب ماكان 2019"، في حالة التوقع الصحيح لنتيجة مباراة ألميريا ومالاجا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.