شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، في فعاليات منتدى الابتكار التقني في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، والمنعقد حاليا في سلطنة عمان في الفترة من 15 حتى 17 سبتمبر الحالي.

وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "قيادة الابتكار والتعليم العالي" استعرض الوزير رؤية وزارة التعليم العالي في مصر تجاه تحول الجامعات المصرية إلى مؤسسات ذكية خلال عامين، مشيرا إلى أنّ الأمر يتطلب تطوير البنية المعلوماتية الحالية بالجامعات، ما يتحقق حاليا من خلال تحديث مراكز بيانات الجامعات، وإنشاء مراكز اختبارات، ورفع سرعة الإنترنت، وتوصيل كليات ومؤسسات الجامعات بخطوط ألياف ضوئية.

وأكد عبد الغفار، أهمية الجامعات الذكية التي تجعل العملية التعليمية أكثر فاعلية، من خلال توفير بيئة تعليمية غنية تمكن من مشاركة الطلبة والتواصل بينهم ومع أعضاء هيئة التدريس، ما يساهم في تشجيع الطلاب على استخدام المعرفة من أجل الابتكار وليس تلقيها فقط.

ولفت الوزير إلى بدء تشغيل تطبيق "ادرس في مصر" على الهاتف الذكي، الذي يتضمن بيانات مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، موضحا أنّ التطبيق يهدف إلى دعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الانتقالية من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية، لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور في معرفة الجهات التعليمية والتخصصات المختلفة والبرامج المميزة المتاحة في مرحلة التعليم الجامعي التي يمكن الالتحاق بها، ويأتي ذلك في إطار استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات في إيجاد وسائل مبتكرة لجذب الوافدين للدراسة في مصر.

وفي ختام كلمته أعلن الوزير الخطة القومية للذكاء الاصطناعي في مصر والتي تهدف إلى تطوير واستخدام التقنيات الذكية في قطاعات التعليم بصفة خاصة، وقطاعات الدولة بصفة عامة، وذلك في إطار الثورة الصناعية الرابعة.

شارك في فعاليات الجلسة وزيرة التعليم العالي بسلطنة عمان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام بموريتانيا، ووزير التعليم العالي بالمغرب، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.