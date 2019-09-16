مصرع شاب في انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

لقى شاب مصرعه، اليوم، في انقلاب سيارة ملاكي بترعة ساحل مرقص أمام قرية كنيسة الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، بانقلاب سيارة بترعة ساحل مرقص بدائرة المركز.

انتقل الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة بترعة ساحل سليم أمام قرية كنيسة الضهرية بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع هاني مصطفى عمارة، 26 سنة، وتم نقل الجثة لمستشفى إيتاي البارود.وحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة.