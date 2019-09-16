تنتهي في 2023.. خطة لتوصيل الغاز الطبيعي لـ 3 مدن بكفر الشيخ

عقد اللواء محمد بنداري، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة توصيل الغاز الطبيعي لمدن الحامول والرياض وسيدي سالم بالمحافظة، موضحا أن المرحلة الأولى تضم الحامول والجرايدة، بطول 17 كيلومترا خلال العام المالي 2019 /2020، والمرحلة الثانية تضم كفرالشيخ والرياض، بطول 16 كيلومترا خلال العام المالي 2019/ 2020، والمرحلة الثالثة تضم الرياض وسيدي سالم، بطول 19 كيلومترا خلال العام المالي 2020/ 2021، والمرحلة الرابعة تضم بيلا، والحامول بطول 21 كيلومترا خلال العام المالي 2022/ 2023.

وقال "بنداري" إنه يجرى توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل بتلك المدن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تقديم التسهيلات الممكنة في سداد تكاليف توصيل الخدمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام المشروعات بشركة "ترانس جاس" للغاز الطبيعي بكفرالشيخ، والمهندس خالد المنياوي، مدير عام التخطيط والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية.