بالأسماء.. 13 قيادة إعلامية إخوانية "مكبر صوت" للمقاول الهارب

لفت الإعلامي عمرو أديب النظر إلى ما وصفه بمكبرات الصوت التي تحيط بالمقاول محمد علي، التي كشفها أديب، خلال حلقة الأمس من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وبحسب أديب فإن مكبرات الصوت هم الأشخاص الذين صنعوا المقاول الهارب وجعلوا صوته مسموعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتناول أديب اسم 13 شخصية إخوانية هاربة ساهمت في دعم المقاول الهارب استعرضهم أديب كما يلي:

عمرو دراج

"كل مالحرامي يتكلم كل مالأستاذ عمرو دراج يسقف له وغريبة قوي يا معالي الوزير مش عوايدك وابتدى يعمل له استفتاءات وحاجات بالنسب وكيف ترى محمد علي".

أسامة جاويش

"أحد القيادات الإعلامية الإخوانية وبرضه أول ما محمد علي قال بم اشتغل وراه على طول".

هيثم أبو خليل

القيادي الإخواني الهارب لتركيا وأحد مقدمي البرامج على قنوات الجماعة الإرهابية.

سليم عزوز

القيادي الإخواني الهارب بتركيا.

حمزة زوبع

القيادي الإخواني الهارب بتركيا.

طارق الزمر

القيادي الإرهابي الجهادي: "كاتب بوست ان دي الأرض اللي بيتولد عليها الثوار واعتبر محمد علي من الثوار".

أيمن نور

"المعلم الكبير صاحب القعدة والبرتيتة واللي بيوزع الفلوس أيمن نور وطبعا المحطات شغالة على محمد علي والمذيعين اللي عنده مجابوش نكلة ومحمد علي بيجيب شغل دلوقتي يعني ياريت حتى ينتقل لاسطنبول أو نبعت له استديو هناك برضه ويشتغل معانا وعلى اساس كده نطلب فلوس زيادة لان الميزانية لازم تزيد لان الراجل بيصرف سجاير ونضارات وقعدات".

سامي كمال الدين

القيادي الإخواني الهارب بتركيا.

وائل قنديل

القيادي الإخواني الهارب بلندن.

محمد الجوادي

القيادي الإخواني الهارب بتركيا والمدعي بأنه مؤرخ وأستاذ تاريخ.

محمد محسوب

المحامي والقيادي الإخواني الهارب بتركيا.

نادية أبوالمجد

القيادية الإخوانية الهاربة بتركيا.

جمال سلطان

القيادي الإخواني الهارب بتركيا.

وأوضح أديب أن هؤلاء يمثلون مكبرات الصوت للمقاول الهارب: "دول والجماعة اللي وراهم أول ناس بيعملوا ريتويت".