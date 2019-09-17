لقي طالب مصرعه وأصيب 6 أشخاص، مساء أمس، في انقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دارالسلام في سوهاج، بسبب انفجار إحدى إطارات السيارة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزي في قنا.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بانقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي بنجع العريان بدائرة المركز ووجود متوفي ومصابين، فانتقل مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز إلى مكان الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قنا قيادة "أبو بكر.ا.ا"، 36 عاما سائق ويقيم دائرة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة الخلفي الأيسر، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة "محمد.ن.ح" 17 عاما طالب، وإصابة كل من قائد السيارة "علي.ا.م" 57 عاما عامل، "محمود.ث.م" 20 عاما عامل، "داليا.ن.ح" 19 عاما طالبة، و"محمد.خ.م" 31 عاما عامل، و"منصور.ا.ر" 30 عاما عامل، "أشرف.م.ن" 30 عاما عامل وجميعهم يقيمون دائرة قنا بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي أبو تشت المركزي، تم رفع أثار الحادث والتحفظ علي السيارة، وحُرر محضر بالواقعة.