قررت وزارة الأوقاف تكليف الدكتور أحمد عجيبة الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي بلغ سن المعاش قبل أيام، بالإشراف العام على جميع الأعمال واللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك حرصًا على الاستفادة بخبراته العلمية، ونظرًا لبلوغه سن التقاعد الرسمي في 14 سبتمبر 2019م.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم تنظيم حفل تكريم يليق بعطائه المتميز تقديرًا لتاريخه المشرّف، وعطائه المتميز، وإخلاصه وتفانيه طوال عمله أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبمناسبة بلوغه سن التقاعد، مع استمرار الإفادة من خبراته على النحو المشار إليه.