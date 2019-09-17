قضت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة 148 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم 30 حضوري، بأحكام متنوعة وصلت إلى السجن المؤبد، لتورطهم في أحداث عنف وقعت بمركز سمالوط، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، في منتصف شهر أغسطس من عام 2013.

قال مصدر قانوني، إن المحكمة عاقبت 11 متهما بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم، و106 بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهم، فيما عاقبت 22 متهما بالسجن 5 سنوات ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات و5 متهمين السجن 3 سنوات في قضية أعمال عنف وشغب بمركز سمالوط يوم 14 أغسطس 2013، حيث إدانتهم المحكمة باقتحام قسم شرطة سمالوط، وحرق مبنى النيابة العامة، ومبنى النيابة الإدارية، وتخريب منشآت عامة، وإصابة عدد من أفراد الشرطة، ونهب محتويات قسم الشرطة من أسلحة وعهد وذخائر وأحراز.

وأضاف المصدر أن المحكمة أحالت طفل متهم في ذات الأحداث إلى محكمة أخرى لعدم الاختصاص بعد الإفراج عنه في الجلسات الماضية. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى الجنايات عام 2015 بتهم: الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة والتحريض على العنف، وإثارة الشغب والدعوة للتظاهر وتخريب منشآت عامة.