لقى عامل زراعي، مصرعه، وأصيب 19 آخرون، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الصحراوي بالقرب من مركز وادي النطرون بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بعمالة زراعية على الطريق الصحراوي بالقرب من مركز وادي النطرون.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين أنه أسفر عن مصرع عامل زراعي وإصابة 19 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفيى وادي النطرون المركزي للعلاج، وحرر المحضر اللازم.