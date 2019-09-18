مبروك عطية: اللي ربنا يلعنه يرزقه من حرام ولو غضب عليه يبارك له فيه

تحدث الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف عن مفهوم الشطارة ودورها في الرزق وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال عطية إن العلماء اختلفوا في مسألة الرزق وذهب بعضهم إلى أن الرزق لابد أن يكون حلالًا، مضيفًا: "اللي ربنا يكرمه يرزقه من حلال واللي ربنا يلعنه يرزقه من حرام وإذا اشتد غضب ربنا عليه يبارك له في الحرام".

وعرف عطية الشطارة بأنها إتقان العمل: "يعني لو انت شاطر اديني اللي غيرك ميقدرش يديهولي"، نافيًا أن الشطارة هي الخداع والكذب من أجل البيع والشراء ولكنها "الجدعنة والمعلمة والإتقان".