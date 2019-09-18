يحدث اليوم.. ملاحكم كروية في بطولة دوري أبطال أوروبا

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

افتتاح منتدى عموم أفريقيا لثقافة السلام في لواندا

ينيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة الثقافة ونائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية للمشاركة وحضور فعاليات احتفالية افتتاح منتدى عموم أفريقيا لثقافة السلام بالعاصمة الأنجولية لواندا باعتبار مصر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

إعادة محاكمة 15 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

تستكمل محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة 15 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" بمجمع المحاكم بطره.

وفد صيني يزور الولايات المتحدة للإعداد للمشاورات التجارية

يترأس نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية نائب وزير المالية الصيني "لياو مين" وفدا صينيا لزيارة الولايات المتحدة للإعداد للمشاورات التجارية، وذلك بدعوة من الولايات المتحدة.

سينما الهناجر تستضيف صالون السينما الوثائقية

تستضيف قاعة سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تمام الساعة السابعة مساء، صالون السينما الوثائقية بعنوان "السينما والقصة القصيرة".

معرض "آيات بصرية" بمركز نوت الثقافي في المعادي

تستضيف قاعة بلو لوتس بمركز نوت الثقافي في المعادي؛ معرضا جماعيا لمجموعة من كبار الفنانين التشكيليين تحت عنوان "آيات بصرية"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر المركز؛ و يستمر المعرض حتى 31 أكتوبر المُقبل.

المشيخة العامة للطرق الصوفية تنظم المؤتمر السنوي العام

تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، المؤتمر الصوفي السنوي العام، بمركز مؤتمرات الأزهر.

ختام النشاط الصيفي بمركز إبداع الطفل

يختتم مركز إبداع الطفل "بيت العيني" خلف جامع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثانية عشرة ظهرا النشاط الصيفي بالمركز والذي استمر طوال الإجازة الصيفية.

عرض فيلم "خارجون عن القانون" في مركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما بقيادة الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز، عرضًا للفيلم الجزائري "خارجون عن القانون" داخل مقر مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف بوسط القاهرة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

يوم ثقافي احتفالا باليوم العالمي للفن الإسلامي

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، يوما ثقافيا احتفالا باليوم العالمي للفن الإسلامي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر المكتبة بالزمالك.

مركز الهناجر للفنون يستضيف عرض بناة الجسم

يستضيف مركز الهناجر للفنون عرض بناة الجسم (BodyBuilders -رافايل آلڤاريز) من البرتغال؛ وذلك ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

المسرح الصغير بدار الأوبرا يستضيف مسرحية "المحطة"

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية مسرحية " المحطة " من دولة المجر؛ وذلك ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.

مسرح الجمهورية يستضيف عرضا بعنوان "أفيون"

يستضيف مسرح الجمهورية وسط البلد عرضا بعنوان "أفيون" تقدمه شركة حركة للرقص وذلك ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

المسرح العائم الكبير يستضيف عرضا بعنوان "الساعة الرابعة"

يستضيف المسرح العائم الكبير عرضا مسرحيا بعنوان ( الساعة الرابعة) وتقدمه فرقة المسرح الحديث التابع لجمعية الشارقة للفنون الشعبية؛ وذلك ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي.

أوليمبياكوس يواجه توتنهام هوتسبر في دوري الأبطال

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي أوليمبياكوس وتوتنهام هوتسبر في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك في تمام الساعة السابعة إلا خمسة دقائق.

بايرن ميونخ يصطدم بسرفينا زافيزدابي في الشامبيونز

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي بايرن ميونخ وسرفينا زافيزدابي في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

باريس سان جيرمان يواجه ريال مدريد في دوري الأبطال

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي باريس سان جيرمان وريال مدريد في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يتقابلان في الشامبيونز

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.