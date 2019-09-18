وافق اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على تخفيض مجموع القبول ببعض مدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2019/2020، وذلك لعدم استكمال الأعداد المستهدف قبولها من الطلاب في بعض المدارس الفنية وحرصا على مصلحة الطلاب.

قال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن ذلك يأتي استجابة لطلبات الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة، بتخفيض الحد الأدنى للقبول واستكمال الكثافة ببعض المدارس بكل إدارة تعليمية، مُشيرا إلى خفض درجات القبول بمدرسة مطاي الصناعية بنين وبنات من مجموع 150 درجة إلى 148، ومن 185.5 درجة إلى 182.5 بمدارس ملوى الصناعية بنات، ومن 195 درجة بمدارس مغاغة الصناعية بنين إلى 173، ومن 160 درجة إلى 145 درجة بمدرسة برطباط الفنية الصناعية بنات بالإضافة لخفض درجات القبول بمدرسة مغاغة التجارية بنات من 142 درجة إلى 140.