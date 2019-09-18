أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، دعمه المطلق للسلطة القضائية؛ للقيام بالمهام الموكلة إليها وفق أحكام الدستور والقوانين، واستعداد الحكومة للتعاون بكل الخطوات اللازمة نحو تعزيز استقلال القضاء وإعادة ثقة المواطنين اللبنانيين به.

جاء ذلك خلال استقبال الحريري، اليوم، رئيس مجلس القضاء الأعلى اللبناني سهيل عبود، والنائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات، ورئيس مجلس شورى الدولة "القضاء الإداري" فادي إلياس، بمناسبة صدور قرارات تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وأعرب الحريري، عن تطلعه لأن تؤدي التعيينات الجديدة في القضاء إلى إعطاء دفعة للسلطة القضائية اللبنانية نحو الأفضل بما يؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل القضاء ككل وتنقية الجسم القضائي من الشوائب، مبديا دعمه الكامل واستعداد الحكومة للتعاون بكل الخطوات التي يتم العمل على اتخاذها لتعزيز استقلالية القضاء.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني، إلى رغبته في مواكبة الخطوات الإصلاحية المنوي القيام بها على الصعيد القضائي، واستعداده لعقد اجتماعات دورية لتقييم مراحل هذه الخطوات، وصولا للأهداف المرجوة، مشددا على وجود إرادة واضحة لا تحمل أي تأويل لرفع الغطاء "عدم توفير حماية" عن أي مرتكب لجريمة مهما كان موقعه.