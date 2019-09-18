أصيب 8 أشخاص، بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام عزبة الأربعين بمركز إيتاي البارود في البحيرة.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بدائرة المركز.

وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة نهاد السيد محمود 30 عاما، وإسلام الجيوشي محمود 19 عاما، ومحمود الجيوشي السيد 20 عاما، وجنة ناجح الجيوشي 5 عاما، وإيمان الجيوشي السيد 22 عاما، والجيوشي السيد جيوشى 60 عاما، ويوسف ناجح الجيوشي 5 أعوام، ونزيه الجيوشي السيد 35 عاما، وحنين ناجح الجيوشي 5 أعوام.

وتم نقل المصابين لمستشفى ايتاي العام لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.