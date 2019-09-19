تفاصيل مصرع عضو عصابة "سرقة بالإكراه" في تبادل للنيران مع الشرطة

لقي متهم في جرائم سرقة بالإكراه، مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، بالظهير الصحراوي لقرية سنور بمحافظة بني سويف، إثر ورود معلومات باختبائه داخل غرفة مهجورة، ومبادرته بإطلاق النيران فور شعوره بقدوم القوات لضبطه، لاتهامه في وقائع 3 سرقات بالإكراه خلال الأسبوع الحالي باستيقاف سيارات يقودها مواطنون على الطرق الصحراوية بدائرة المحافظة، مع 3 آخرين.

وتبين أن القتيل يدعى " شعبان.س.ح"، 39 عاما، عاطل، مقيم بقرية سنور بمركز بنى سويف، و سبق اتهامة والحكم علية في 13 قضية سرقة بالإكراه وشروع في قتل ومخدرات.

وكانت بلاغات سرقة السائقين بالإكراه، قد تعددت أمام اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والذي وجه بسرعة تشكيل فريق بحثي برئاسة اللواء محمد عبد الوهاب مدير مباحث المديرية، بالتعاون مع فرع الأمن العام، لتحديد الجناه وضبطهم، كان مدير أمن بني سويف قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغا من كل من "محمد.س.م" 40 عاما، سائق، مقيم ديرمواس بمحافظة المنيا، وله محل إقامة آخر بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، و"رضا.ع.ع"، 46 عاما، تباع، مقيم ديروط بمحافظة أسيوط، أنه اثناء استقلالهما السيارة رقم "9845 ي د أ / 4679 ي ق ج" نقل بمقطورة، يقودها الأول بالطريق الصحراوي الشرقي قادمين من المنيا إلى اتجاه القاهرة وقبل نفق سنور بدائرة مركز ببا، قام أربعة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي رمادي اللون منهم اثنان يحملان بنادق آلية، بإطلاق 3 أعيرة نارية تجاه إطارات وزجاج السيارة لإجبارهما على التوقف، واستولوا منهما على مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف جنيه وهاتف محمول وفروا هاربين، وانتقل إلى مكان الواقعة كل من مدير إدارة البحث الجنائي ورئيس فرع الأمن العام، للفحص والوقوف على حقيقة الواقعة، وتشكيل فريق بحث عاجل لضبط مرتكبي الواقعة والمبلغ المالي والأسلحة المستخدمة فيها.

كما تلقى مدير أمن بني سويف إخطارا من النجدة يفيد بإبلاغ كل من: "محمد . ط . ع" 34 عاما، سائق، و"شريف . ك . ع" 17 عاما، تباع، مقيمان قرية دنديل بمركز ناصر، أنه أثناء توقفهما بالسيارة رقم " 3587 و د أ / 5136 و ق ج" نقل بمقطورة محملة بالرمال، أمام ورشة إصلاح إطارات سيارات بمدخل كوبري عدلي منصور، دائرة مركز شرطة بني سويف، قام ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي رمادي اللون تحمل لوحات معدنية رقم "659 ر ص ف" بالاستيلاء منهما على مبلغ مالي قدره 2300 جنيه و2 هاتف محمول، كما تبين قيام أحد أفراد التشكيل أطلق عيار ناري في الهواء من بندقية كانت بحوزته، أمام محل بقالة مجاور لورشة إصلاح كاوتشوك بمدخل كوبري عدلي منصور يمتلكه "محمد.س. ك" 35 عاما، مقيم قرية الشناوية مركز ناصر عامل، والاستيلاء منه على 5 قاروصات سجائر أنواع مختلفة وعدد من ولاعات السجائر، وفروا هاربين.

وأمر مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحثي تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب مدير مباحث المديرية، وضباط مباحث المديرية وفرع الأمن العام، لضبط التشكيل العصابي، والنشر عن السيارة بأرقامها وأوصافها.

وبوضع خطة بحث بإشراف اللواء محمد عبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية لمنطقة شمال الصعيد، ورئيس فرع الأمن العام، و رئيس قسم المباحث الجنائية، وضباط إدارة البحث الجنائي ووحدتي مباحث مركزي بني سويف وببا.

وتبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع عاطل يدعى " شعبان . س . ج" 39 عام، مقيم قرية سنور بمركز بنى سويف ، سابق اتهامة والحكم علية في عدد 13 قضية سرقة بالإكراه، شروع في قتل، مخدرات، سلاح، قتل، و"علاء . ع . م" 23 عام، بدون عمل، مقيم قرية بني سليمان مركز بني سويف، و المحكوم عليه فى قضايا سرقة وسلاح، و"رمضان . م . ع" وشهرته رمضان كلبة، 25 عاما، مقيم بقرية بني سليمان بمركز بني سويف، و" علاء . ر . ع" 33 عاما، مقيم بمساكن حلوان القاهرة، تم "ضبطه" والسيارة المستخدمة في الواقعة وهواتف محموله كانت بحوزته.

كما تبين أنه بإعداد مأمورية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، لاستهداف أحد المتهمين يدعى "شعبان.س.ج"، 39 عاما، عاطل، مقيم بقرية سنور بمركز بنى سويف وعقب شعوره بقدوم القوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية صوبها من داخل إحدى الغرف المهجورة، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية حتى إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعه بعدة طلقات نارية متفرقة بالجسم، وعثُر بجواره على بندقية الية بالخزينة الخاصة بها وداخلها 7 طلقات من ذات العيار، ودراجة بخارية ومبلغ مالي قدره 825 جنيها، وهاتفي محمول.

وانتقلت النيابة العامة لمناظرة الجثة، وأمرت بضبط باقي المتهمين الهاربين.