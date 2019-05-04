وزير الشباب والرياضة يدعم نادي طنطا بـ250 ألف جنيه بعد صعوده للممتاز

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، عددا من المنشآت الرياضية بنادي طنطا الرياضي.

وأعلن "صبحي"، في تصريحات خلال زيارته للنادي، أن الوزارة قررت صرف 250 ألف جنيه، لدعم الفريق الأول بعد صعوده للدوري الممتاز.

وأشار الوزير إلى أنه جار تطوير جميع مراكز الشباب وعلى رأسها مركز شباب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، وفقا لخطة وضعتها الوزارة، وكان في استقباله المحاسب فائز عريبي، رئيس النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وتفقد الوزير، خلال زيارته للنادي، الصالة المغطاة، ومجمع الإسكواش الدولي، وملعب كرة القدم وأبراج الإضاءة التي تم تركيبها حديثا، وأيضا حمام السباحة ومجمع ملاعب التنس وصالة البلياردو، والمبنى الاجتماعي، وتم إهداء الوزير درع النادي من قبل رئيس مجلس الإدارة.