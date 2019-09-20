نشر الفنان محمد رمضان والممثلة بشرى، صورتهما عبر حسابهما على إنستجرام، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، مساء أمس، والتي تعد المرة الأولى الذي يحضر فيها رمضان تلك الفعالية.

وظهر الثنائي رافعين أصبع السبابة، في إشارة إلى "نمبر وان"، التي تعد واحدة من أشهر أغانيات "رمضان"، وأطلت بشرى بفستان أخضر فضفاض، مزين بنقوش متعددة الألوان، فيما أطل الفنان الشاب ببدلة مودرن، ونظارة شمسية.

واكتفى رمضان بالتعليق بكلمة واحدة على صورته مع الفنانة المصرية، قائلا: "الجميلة".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت أكثر من 21 ألف إعجاب.

هل تصالحت بشرى مع محمد رمضان؟

نفت الفنانة بشرى وجود أي خلافات بينها وبين الفنان محمد رمضان، خلال لقائها مع الإعلامية شريهان أبوالحسن على هامش تغطية قناة "ON E" لمهرجان الجونة السينمائي.

وقالت بشرى: "ما كانش فيه خلاف مع محمد رمضان عشان يبقى فيه صلح لكن الناس كبرت الموضوع على أنه خلاف لكن الأغاني دي معروفة في العالم كله والناس بتتبارز بيها ووجهة النظر بتعرض في شكل غنائي مسالم جميل"، في إشارة إلى أغنية "كوبرا"، التي هاجمت بها بشكل غير معلن وصف رمضان، لنفسه بـ"نمبر وان".

وأضافت: "عملنا ده ومحمد رمضان شديد الذكاء وهو أكتر واحد فهم ده وبعض الجمهور افتكر إن ده خناق"، مشيرة إلى أن محمد رمضان تلقى دعوة للحضور في مهرجان الجونة منذ الدورة الأولى، إلا أن انشغاله بتصوير بعض الأعمال منعه من الحضور.

بشرى تستعد لعمل مشترك مع محمد رمضان

أوضحت بشرى أنها بصدد تقديم عمل مشترك مع محمد رمضان، متمنية تقديم أغنية ناجحة مثل الأغنية التي قدمها رمضان مع المطرب المغربي سعد لمجرد.