استقبلت محافظة المنيا، اليوم، وفدا سياحيا إسبانيا جاء لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أهمية القطاع السياحي بمصر، مُشيراً إلى السعي الدائم لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة من خلال العمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة.

وأوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أن برنامج الوفد يشمل زيارة مناطق: بني حسن وتونا الجبل وتل العمارنة، خلال مدة إقامتهم التي ستستمر ليومين، لافتا أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة، منها: "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى".

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهى مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على كثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.