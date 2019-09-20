قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أزمة كبيرة بين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وشباب الجماعة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "قيادة الجماعة شايفة إن فيه فرصة للقيادة ترجع وتقول للشباب إحنا موجودين وهنرجع تاني، وطبعا فاكرين إبراهيم منير أما طلع وقال إحنا مضربنكوش على إيدكم عشان تنزلوا المظاهرات".

وتابع: "المقاول الهارب عايز يهد البلد مش أكتر من كدا، أنا بتكلم بمعلومات وكل اللي بيحصل اليومين دول وفيديوهات الهارب هدفها الأساسي إنه يرجع شباب الإخوان يثقوا في القيادات".

واستطرد: "فيه جروبات للإخوان متوقفة من منتصف يوليو إلى منتصف أغسطس، وميش أي تفاعل من قبل ظهور المقاول، ومش بيطلبوا حاجة من حد وأول مطلع قرروا يستغلوا الحكاية دي، التوجيهات ابتدت يوم 16 أغسطس بالليل وتاني يوم كانت بداية الشغل في إسطنبول".