ناشد الإعلامي عمرو أديب، إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التصدي للحسابات المزيفة والمنصات التي تروج للشائعات.

وقال "أديب"، موجهًا حديثه لإدارة "فيس بوك"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "كونوا منصة محترمة مثل تويتر، وتصدوا للأخبار الكاذبة وتعريض حياة الناس للخطر والقتل والتدمير، وذلك بغلق الصفحات والحسابات التي تنشر الشائعات".

وأضاف: "هنخلي المصريين بره يرفعوا قضايا على الضرر اللي بيحصلهم جراء التضليل على فيس بوك".

وحذر الإعلامي عمرو أديب، من أساليب الجماعة الإرهابية في نشر الشائعات والتحريض على الدولة: "إحنا مش هنتضرب على قفانا تاني، مش هنشوف الفيديوهات متركبة زي ما حصل النهاردة والكلام ده كله اتحرق".