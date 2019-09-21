افتراءات وأكاذيب مستمرة تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية، للتحريض ضد الدولة والقوات المسلحة، من أجل إسقاط الدولة في بئر الفوضى والتخبط، وفقا لأجندة أجهزة مخابراتية أجنية، وتلجأ في سبيل ذلك إلى لجان إلكترونية بعد فشلها في إثارة الفوضى، إثر الضربات الاستباقية التي وجهتها أجهزة الأمن ضد الخلايا والعناصر الإرهابية التابعة للجماعة، وتتلقى دعما مباشرا من دول أجنبية.

آخر تلك الأكاذيب كان تظاهر عدد من المواطنين بميدان التحرير، مساء الجمعة، بعد انتهاء مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك، وهو ما نفاه مراسل برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وأثبته بالصوت والصورة بث مباشر لفضائية "إكسترا نيوز" من ميدان التحرير.

وقال محمد الريس، مراسل فضائية "MBC مصر" من ميدان التحرير، إنه متواجد بميدان التحرير، "الميدان فيه حركة كبيرة والناس ماشية على رجلها وفي حركة للعربيات، وفي وجود مكثف لقوات الشرطة والصورة العامة إن فيه زحمة في الإشارات".

وأضاف "الريس"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "mbc مصر"، الذي ناقش أكاذيب اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية حول وجود مظاهرات في ميدان التحرير: "مفيش قدامي أي حاجة غير الناس اللي بتتمشى، والمترو شغال والمحلات اللي قدام الميدان مباشرة مقفولة، لكن كشك الجرايد مفتوح زي ما هو، ومحطة المترو شغالة زي ما هي".

ونفى وجود أي هتافات في الميدان، "مش شايف غير ناس بتتكلم في الموبايل وناس بتتمشي ومفيش أي مظاهرات ولا حاجة".

وقال الإعلامي عمرو أديب: "أنا هكون واضح وصريح معاكم جدا في الفقرة اللي جاية دي، من نص ساعة بعد الماتش وأنا بقولكم اللي حصل، اللي عايز يصدق يصدق، واللي مش عايز يصدق ميصدقش".

وأضاف أديب: "من نص ساعة بعد الماتش نزل مجموعة ناس في التحرير 30 أو 40 واحد، اتلموا لمدة دقيقتين وهتفوا هتافين واتصوروا وبعتوا الفيديو واتفرقوا، وأنا بقول لكم مفيش غير الفيديو ده والـ10 ثواني دول، واتقبض على أغلبهم، وأغلبهم ولاد الإخوان الموجودين في السجن".

وتابع: "أنا بقولكم اللي حصل وأنا مبخبيش حاجة، وأنا عندي مراسل في التحرير الآن، ومحمد علي مبيقودش حركة وهوري حضراتكم اليوم بالصوت وبالصورة والإثبات، أن الموضوع مالوش علاقة بمحمد علي".

وأردف: "أكاذيب الإخوان إن الرئيس لن يذهب لنيويورك والراجل خايف جدا وبتاع، وهيبعت وزير الخارجية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ده كذب وبيتنفسوا كذب".