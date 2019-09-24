أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يمكنه أن يستبعد إجراء لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني خلال تواجدهما في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، لكن لا شيء مقررا في الوقت الراهن.

وقال للصحفيين "أنا لا أستبعد أي شيء"، مضيفا أن "لا شيء مقررا في هذه اللحظة".

وتستمر التكهنات حول الاجتماع التاريخي المحتمل بين الزعيمين الأميركي والإيراني في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن إمكان حدوث مثل هذه اللقاء تضاءل إلى حد كبير في أعقاب الهجوم على منشآت نفطية سعودية حمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤوليته.

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجمع بين الطرفين، لكن ترامب رد على هذه الجهود بالقول "لا نحتاج لوسيط"، مشيرا إلى أن الإيرانيين "يعلمون بمن عليهم الاتصال".