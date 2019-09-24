رئيس البرلمان لوفد يمني: مصر تدعم الحكومة الشرعية في صنعاء

أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، دعم مصر حكومة وشعباً للحكومة الشرعية اليمنية ودعم وحدة وسيادة اليمن على كامل ترابها، وحق الشعب اليمني الشقيق في العيش بكرامة وحرية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني، والوفد المرافق له.

وقال عبدالعال، إن أمن واستقرار اليمن يمثل جوهر الأمن القومي المصري والعربي، مشيرا إلى تأييد مصر للجهود الرامية للتوصل للحل السياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الأساسية في هذا الصدد، والتي يتمثل جوهرها في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني عام 2013 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كما أكد موقف مصر الرافض لاستهداف اليمنيين وتجنيد الأطفال واستهداف الأراضي السعودية والناقلات التجارية في الممرات البحرية الدولية.

من جانبه، أعرب سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني دعم الدولة المصرية قيادة وشعباً للدولة اليمنية والشعب اليمني، واصفاً مصر بالبوصلة العربية وقلب الأمة العربية النابض وصمام أمانها.

واعتبر رئيس مجلس النواب اليمني، أن الأمن القومي المصري واليمني نسيجاً واحداً، مشيداً بدعم عبدالعال ومجلس النواب المصري للقضية اليمنية في المحافل البرلمانية الدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.