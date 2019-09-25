واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص في المنيا جهودها في رفع المخلفات وإزالة التعديات على حرم الطرق من خلال حملة نظافة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن رفع 390 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي باستخدام معدات الوحدة المحلية للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي، إضافة لتنفيذ أعمال التشجير ودهان الأرصفة، وإجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة على الطرق العامة؛ لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي على مداخل الوحدات القروية.