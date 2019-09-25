التضامن تشارك في احتفالية يوم مصر بأكاديمية ناصر العسكرية

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، في احتفالية يوم مصر والتي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية.

وشاركت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة، في معرض لمنتجات المؤسسة وكذلك بنك ناصر الاجتماعي.

كما شارك البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بأكاديمية ناصر العسكرية، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة صادق الرافعي مدير الأكاديمية والعديد من الملحقين العسكريين من مختلف الدول العربية الشقيقة، بالإضافة إلى لممثلي عدد من الوزرات والهيئات المشاركة.

وتضمن، اليوم، جولة تفقدية لضيوف الأكاديمية للوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج، بالإضافة إلى نماذج المنتجات اليدوية والخشبية المصنعة داخل الورش بدور الرعاية الاجتماعية والاستماع لعزف أحد الأبناء، بالإضافة إلى كلمة حسني يوسف مدير البرنامج وشرحه لبرامج الوزارة، وكذلك طبيعة عمل فرق الشارع وآلية التعامل مع الأبناء في الشارع.

يذكر أن البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، يأتي ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي، للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والعمل على توفير آليات تدخل لتوفير حياة كريمة للكبار بلا مأوى ودمج الصغار بلا مأوى في المجتمع.