فرضت الولايات المتحدة اليوم، عقوبات على شركات صينية ومدرائها بتهمة نقل نفط من إيران عن علم، في انتهاك للحظر الأمريكي على هذا البلد، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في خطاب في نيويورك، أن فرض العقوبات هو بداية تنفيذ لتهديد الرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"تشديد" العقوبات "طالما استمر سلوك إيران التهديدي".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي إنّه تم منح الناقلة التي ترفع العمل البريطاني "ستينا امبيرو" والتي تحتجزها إيران منذ شهرين، تصريحا نهائيا بالمغادرة، وكتب على تويتر: "تم اليوم استكمال رفع احتجاز السفينة ستينا امبيرو، بعد إجراءات تمت بالتنسيق بين وزارة الخارجية والقضاء الإيراني وسلطات الميناء والبحرية الإيرانية".