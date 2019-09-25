أكد سامح شكري وزير الخارجية، على التعاون والجهد المشترك بين مصر والولايات المتحدة، وهو ما أسفر عنه استعادة مصر "التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ"، وهو ما يعكس مدى التعاون والعلاقات القوية التي تربط كلا من الدولتين.

وأضاف شكري، في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي لاستعادة التابوت المصري والذي أقيم بمكتب المدعي العام الأمريكي بولاية نيويورك، أن مصر تحرص دائما على حماية تراثها الثقافي، لذلك أصدر الرئيس المصري القانون رقم 91 والذي يعاقب بالسجن المؤبد لكل من يعمل على تهريب الآثار المصرية.

وتابع أن تحرص على حماية تراثها الثقافي أينما وجد، ومشدداً على ضرورة التصدي بكل حزم لحالات تهريب الآثار والمقتنيات الثقافية، كما شهد المؤتمر توقيع مصر البروتكول الخاص باستعادة التابوت المصري.