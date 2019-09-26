تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنّه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها، مُوضحةً أنّها لم تصدر أي قرارات تتعلق بهذا الشأن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدارس التي تجبر أولياء الأمور على شراء الزي من أماكن بعينها.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة تقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى خدمة المواطنين والإدارة العامة للتعليم الخاص، حال مخالفة المدارس الخاصة لضوابط تغيير الزي المدرسي أو شرائه، ويتم على الفور التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة المخالفة للضوابط والتعليمات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).