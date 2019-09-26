اتفقت جامعتي الفيوم، والسلطان إدريس التربوية بماليزيا، على توقيع اتفاقية تعاون وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين الجامعتين، تشمل عدد من البنود منها حصول الطالب على شهادات معتمدة تؤهله للخوض والمنافسة بسوق العمل الدولي، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

كما تستهدف الاتفاقية، تحقيق تبادل طلابي وأكاديمي بين الأساتذة من الجانبين.جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، للدكتور زهرول ليل الدين، مدير مكتب العلاقات الدولية والتبادل الطلابي بجامعة السلطان إدريس التربوية بماليزيا، وبحضور الدكتور محمد محمد الربيعي، منسق جامعة الفيوم بالمجلس العربي لتبادل تدريب الطلاب الجامعات العربية، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد يوسف مي، نائب مدير المكتب، ورضوى السماديسي، مدير عام شركة تراك الممثلة لجامعة السلطان إدريس بمصر.

واستعرض الاجتماع، أوجه التعاون بين الجانبين في البرامج المختلفة على مستوى البحث العلمي، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. كما استقبل الأستاذ الدكتور عرفة صبري، عميد كلية العلوم، الأستاذ الدكتور زهرول ليل الدين، والوفد المرافق له خلال زيارتهم للكلية، موضحًا أنه تم تبادل وجهات النظر في تفعيل التعاون الدولي البناء بين الجامعتين بهدف رفع مكانة جامعة الفيوم على المستوى الدولي، وخاصة ًأنها تمتلك الامكانيات البشرية والمادية التي تتيح التعاون الفعال بين الجامعتين، وذلك وفقا ً لتوجهات القيادة السياسية للدولة.