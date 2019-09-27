علق مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على اختفاء الشعارات التي رفعتها جماعة الإخوان الإرهابية في الفترة الأخيرة، خاصةً في دعواتها للتظاهرات.

وقال خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، إن تضخيم التظاهرات في الوقت الحالي يتطلب ذلك، لإيهام الجماهير أن المصريين هم الذين ثاروا ضد الدولة المصرية وليس أعضاء الجماعة الإرهابية وحلفاؤها.

وأضاف نوح: "هذا المنهج حاول الإخوان استخدامه كثيرًا وفشلوا، لأن إمكانياتهم النفسية تدفعهم إلى الظهور والتميز، وعندما نظموا مؤتمرًا لرفض الغزو الأمريكي للعراق، كانوا قد أعلنوا أنهم يمثلون في ذلك رأي المصريين، لكن الأمر لم يستغرق ربع ساعة، حيث هتف أحد هتافًا يحمل اسم حسن البنا وعندها تفاعل الحضور معهم، وعندما هتف أحد الإشتراكيين الحاضرين للمؤتمر لم يستجب أحد له".

وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: "طريقة التربية الإخوانية لا يجعلهم قادرين على التشارك والاختلاف معهم في الرأي، هم الآن يحاولون جمهرة الحدث، لكن أعضاء الإخوان أقسموا على هذا المنهج وقاعدين في بيوتهم، وأكبر مسؤول منطقة بيدل على الناس، الإخوان خلاص المباحث مسابتش حد فيهم يطلع بره بيته تاني".