أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والخرطوش، بعزبة "سليمان أبوعلي" بمركز بني سويف، عقب حدوث مشادة كلامية بينهم إثر ركن صاحب ورشة سمكرة السيارات أمام منزل جاره وإصلاحها.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، بوقوع مشاجرة ومصابين بعزبة سليمان أبو علي دائرة المركز، والذي وجه بسرعة الأنتقال وفضها وضبط الطرفين والأسلحة المستخدمة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث مشاجرة بين كلا من طرف أول "محمد. ر. غ"، 19 عاما، طالب، مصاب برش خرطوش بالبطن والقدمين، و"إسلام. ر. غ"، 22 عاما، سائق توك توك، مصاب جرح قطعي بعضد الذراع الأيسر والرأس، و"محمود . ج. م.ح"، 20 عاما، سمكري سيارات، مصاب جرح قطعي بالرأس واشتباه قطع بعضلة الساعد الأيسر، و طرف ثان: "غريب. س. ج"، 35 عاما، فلاح، و"محمود. ع. ع"، 28 عاما، فلاح، و"مجدي. س. ج"، 28 عاما، فلاح "هاربين".

وتبين أن جميعهم مقيمين بعزبة سليمان أبوعلي دائرة المركز، وأن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، لاستيقاف والد الأول والثاني من الطرف الأول السيارات المتواجدة بالورشة الخاصة به وهي ورشة سمكرة سيارات، أمام منزل الأول من الطرف الثاني، واعتراضهم على ذلك، تطورت لمشاجرة، أطلق خلالها المتهم "غريب. س . ج" عيار ناري من سلاح كان بحوزته أحدث إصابة الأول وتعدى باقي أطراف الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب بأسلحة بيضاء محدثين ما بهم من إصابات.

تم نقل المصابين لمستشفى بنى سويف الجامعي، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط الطرف الثاني والأسلحة المستخدمة، وتحرر المحضر رقم 17128 جنح مركز شرطة بنى سويف.