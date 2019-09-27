سخر مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، من دعوات التظاهر التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية في الفترة الأخيرة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى: "حيلهم مبقتش نافعة، التحالفات مبقتش نافعة بسبب اللي عملوه في 25 يناير، واللي يثق فيهم بعد كده من السياسيين ميصلحش إنه يبقى بشر، لأنهم اترقصوا كلهم قبل كده، وده يثير شحنة التحالف بمقابل".

وأضاف، أن الجماعة الإرهابية تدعي الآن، أنها ترحب بالمسيحيين، وهو ما ثبت كذبه في أكثر من ممارسة: "المصريين كانوا بيقولوا الأقباط أبناء وانت بتقول الأقباط ولاد الهرمة، انت مكنتش حتى قادر تذكرهم، وكل دي حيل مبقتش تنفع دلوقتي ومبقتش موجودة".

ووصف نوح، التفكير السياسي في الجماعة الإرهابية بـ"المنعدم"، معللًا ذلك بأن القرار يصنعه الفرد: "مفيش حاجة اسمها لجنة سياسية، ولما اتكونت كانت مضطهدة، وأي واحد كان بيفكر ويكتب وبيقول رأي كانوا بيطردوه".