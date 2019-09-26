قال مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المقاول الهارب، سبب حدوث حالة من الاستنفار العام، ما جعل "الكروت"، المناهضة للدولة المصرية تتحرك، معللًا ذلك باستغاثة الناشط مسعد أبوفجر بدولة الاحتلال، ونشر الإخوان الشائعات الموجهة ضد الدولة المصرية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشى: "بعد الحديث ده الإعلام المصري عدى 50 سنة لقدام بنجاح شديد، حصل نهضة معلوماتية الفترة اللي فاتت".

وتابع أن الجماعة الإرهابية تُستخدم في الحرب على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن بعض أعضائها ذهبوا إلى الكونجرس الأمريكي، لكنهم فوجئوا أن أحدًا لم يستقبلهم، ليرد عليه مقدم البرنامج، قائلًا إن ما حدث عار وفضيحة سياسية.

وعن المقاول الهارب، قال نوح: "اتجند من سنتين وأكتر، تاريخ خروجه مترتب، صدر الأمر له، انت دلوقتي محتاجينك بره، هو ومسعد أبو فجر وغيرهم مخطط واحد، ممكن نربطه بنشر الصواريخ الإسرائيلية حول سد النهضة ووقف مفاوضات السد، محمد علي بيعاني من المخدرات وبطلها بأوامر المخرج عشان هيتكشف".