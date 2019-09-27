شاب إخواني يعترف بالتحريض: القيادات عايشة أحسن عيشة.. وضحكوا علينا

عرض الإعلامي رامي رضوان، مقطع فيديو لأحد شباب الإخوان، يعترف فيها بالإساءة للدولة المصرية، ويعرب عن إحساسه بالذنب، ويهاجم القيادات الإخوانية، وذلك خلال مقطع فيديو، في برنامج "مساء DMC"، على شاشة "DMC".

وقال الشاب في الفيديو: "أنا لأول مرة هكشف عن نفسي، أنا أدمن صفحة وطن البلح، أنا عملت الصفحة في عام 2017، كان الهدف منها أني معارض لثورة 30 يونيو، أنا بثيت على الصفحة فيديوهات معارضة للنظام".

وأضاف: "أنا بعمل الفيديو ده عشان أحكي موقف، أنا أخويا اتقبض عليه أول امبارح، وأنا حاسس بالذنب أني كنت سبب أنه يتقبض عليه بسبب فيديوهاتي، ووالدتي لما عرفت الخبر دخلت المستشفى بين الحياة والموت، وكل شوية تقولي أنت واللي زيك السبب".

وتابع الشاب، في اعترافاته: "أنا حسيت بالندم، القيادات سايبانا وبيوجهونا من بره من تركيا وقطر، وإحنا اللي في وش المدفع وانتوا بره، القيادات بره عايشين أحسن عيشة وبياكلوا أحسن أكل وإحنا اللي بنتضرب وبنتبهدل، أنا فقدت الثقة فيهم نهائيا، وبعترف أن إحنا اتضحك علينا".