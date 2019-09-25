عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تسجيلًا صوتيًا للإخواني الهارب في الولايات المتحدة الأمريكية بهجت صابر، يعترف فيه بجبن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، التي تزج بالمواطنين في صدام مع الدولة المصرية، في الوقت الذي يخشون فيه على أنفسهم، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي".

وقال "صابر": "يا جبان يا (...)، ده انت صورتك خايف تحطها على البروفايل بتاعك"، ورد عليه الطرف الآخر للمكالمة، قائلًا: "فيه مننا ناس تبع الشرعية لكن خايف وجبان وده شيء طبيعي، لكن أهم حاجة المبدأ"، ليرد عليه صابر مشهور قائلًا: "الجبن وارد، أنا مبقولكش متكونش جبان، بس انت جبان ومستخبي تحت السرير في عمارة وفي شقة وعايش في بلد تانية وتقولوا الشهداء، ولما حد يكلمهم يقولوا أنت لا تعلم، إن الله لا ينصر.. طب طالما كده ما تعلن عن نفسك يا (...)، ده شغل عبط واستهبال، هي دي المصيبة، لا مؤاخذة هم محصلوش الشبشب اللي لابسينه".

وعلق مقدم الإبراشي، على ما تقدم في التسجيل الصوتي، قائلًا إنه صفعة على "قفا الإخوان"، واتهام صريح لقيادتهم بالجبن، وهو ما يكشف "جبن" هذه الجماعة، حيث يحرضون الناس على النزول في المظاهرات ضد الرئيس السيسي والاصطدام بأجهزة الأمن، في الوقت الذي يختبئون فيه خارج الدولة.

وتابع: "الأمر تحول إلى سبوبة، وقيادات الإخوان يقبضون الثمن، فهم يتاجرون في الأنتيكات والآثار، والصغار يدفعون الثمن".

كما عرض الإبراشي، تسجيلًا صوتيًا آخر لنفس الشخص، يكذب فيه ما زعمه البعض بزعمهم أن الإخواني محمد مرسي هو زعيم ثورة يناير، وجاء في التسجيل: "كل واحد يقول زعيم الثورة هو مرسي، طب على أي أساس، اديني أمارة طيب".