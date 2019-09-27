تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الجمعة 27 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي..

النقابات المهنية تحتشد لرفض دعوات التخريب والفوضى

يحتشد اليوم عدد من النقابات المهنية فى عدد من ميادين مصر، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، والإشادة بإنجازاته التى تحققت فى سنوات قليلة ولم تحققها دول فى عقود، ورفض دعوات التخريب وإسقاط الدولة والحفاظ عليها.

الطرق الصوفية تحشد لدعم الدولة والرئيس

دعت الطرق الصوفية المصريين للاحتشاد لدعم الدولة المصرية عند المنصة اليوم، ودعا الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ الطرق الصوفية، أتباعه لعقد اجتماع ضخم اليوم الجمعة بمدينة نصر أمام المنصة دعما لمصر في احتفالية وطنية.

إعلان نجم حفل ختام مهرجان الجونة

قال المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، عن احتمالية وجود نجم عالمي في حفل الختام، إن المهرجان اتفق مع نجم عالمي لحضور حفل الختام، سيتم الإعلان عنه قبل الحفل بساعات.

كوريا الجنوبية وأمريكا تعقدان الحوار الدفاعي المتكامل

تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الدورة الـ16 للحوار الدفاعي المتكامل، اليوم الجمعة، على أن تستمر هذه الدورة لمدة يومين، وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن نائب مدير السياسات الدفاعية لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية جونج سوك-هوان يمثل سول، فيما يقود هينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون شرق آسيا، الوفد الأمريكي.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، إن البلاد ستشهد بداية من غدا الجمعة انخفاضًا ملحوظا في درجات الحرارة.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية للتلفيزيون المصري، أن درجات الحرارة ستسجل 33 درجة مئوية غدا، فيما ستصل لـ32 درجة بعد غد السبت.

وتابع عبد العال، أن طقس اليوم مائلًا للحرارة على شمال البلاد، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية، محذرا من تواجد الشبورة المائية على الطرق والمزروعات.

نجوم مصر يدعون للنزول لدعم الرئيس والجيش: هنقف ورا بلدنا

أذاعت قناة "extra news" فيديو لنجوم الفن في مصر، أعلنوا فيه دعمهم وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، وناشدوا المواطنين بالنزول بميدان الشهيد هشام بركات والمنصة بمصر الجديدة للتأكيد على دعمهم للدولة المصرية.