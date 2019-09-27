شدد الإعلامي أحمد موسى، على أن أي أعداد من المصريين تنزل الشارع، اليوم، هو تعبير رمزي عن الشعب المصري، "الجزيرة دلوقتي عاملة مناحة، وهو مش هيقرب منك، لأنهم بيراهنوا اليوم على إسقاط الدولة المصرية، وهما عاوزين أكبر عدد ينزل ويخرب وينزل ويحرق ويكسر، والفوضى اللي عملها في يناير 2011 عاوز يعملها النهادرة 27/9/2019".

وأضاف "موسى"خلال حديثه في الفترة المفتوحة على شاشة "صدى البلد"، أن الإعلام المصري لن ينام اليوم، "لن ننام ولن نترككم للإعلام الإرهابي، ولما هيقولو خبر غلط هنجيبلك الحقيقة، ولما هيقولو إحنا متواجدين في المكان كذا هنجيبلك الصورة من هناك، ومش هنسيب معلومة غلط تروحلك، والأكاذيب والشائعات والفبركة وتركيب الأصوات والفيديوهات القديمة لن نسمح بها اليوم".

واستكمل موسى: "نزول المصريين اليوم بالأعداد المتواجدة في كل مكان، هو تعبير عن قرار المواطنين"، "الشعب قدر يكشف الجماعة الإرهابية النهاردة بنزوله".