أصيب 5 أشخاص، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي علي طريق "كوم حمادة - إيتاى البارود"، بالقرب من قرية النقيدي بكوم حمادة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي علي طريق "كوم حمادة - إيتاى البارود"، بالقرب من قرية النقيدي بكوم حمادة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة أحمد ياقوت حميدة، 28 سنة، مقيم بكوم حمادة، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، وعمر محمد كمال، 19 سنة، مقيم بكوم حمادة، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، وحسين صبحي الشيخ، 28 سنة، مقيم بكوم حمادة، بكسر بالكتف الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود صابر السيد، 23 سنة، مقيم بكوم حمادة، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أيمن الشهاوي، 16 سنة، مقيم بكوم حمادة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، لتلقي العلاج وحرر المحضر اللازم.