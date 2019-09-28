قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إن الديانة الإخوانية التي صنعها حسن البنا هي موازية للقرآن الكريم والسنة النبوية؛ وهي عبارة عن رسالة تعليم لأتباعه بعد غسيل المخ لهم: "بييجي يبايع شبح في غرفة مظلمة على 10 عناصر، منهم فهم الإسلام كما يفهموه".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران على فضائية "ON E"، أن الدولة المصرية تخوض حربا على 5 جبهات: "الشعب المصري والغلابة عارفين اللي بيتاجر بيه وواقفين في ظهر جيشهم"، موضحا أن خروج المصريين لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب وصوله من نيويورك بمطار القاهرة اليوم قد عكس وعي الشعب المصري.

وأكد القيادي الإخواني المنشق أنه لا توجد دولة مشتعلة بحرب عسكرية مع الإرهاب مثل مصر لأنها تحارب بأكثر من جبهة، مشيرا إلى أن الجيش المصري يحارب بالحدود الجنوبية والشرقية فيما لم يشعر الشعب بوجود تلك الحرب ويعيش المواطن حياته بطبيعة.