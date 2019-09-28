لقيت ربة منزل وابنتها، مصرعهما غرقا، وأصيب 4 آخرين من أبنائها، فى انقلاب سيارة ملاكي بمشروع ناصر على طريق اللحوم بدائرة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم أحمد سمير، رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، بانقلاب سيارة ملاكى بمشروع ناصر على طريق اللحوم بدائرة المركز.

وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن مصرع عزة عبده عاشور، 38 سنة، ربة منزل، وابنتها فاطمة أنور عبدالرحيم، 18 سنة، وإصابة 4 من أبنائها بكسور وجروح متفرقة بجميع أجزاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوالمطامير والجثتين لذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.