إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة بخارية على "زراعي البحيرة"

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، على الطريق الزراعي السريع، بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية، على الطريق الزراعي السريع، بالقرب من قرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وحُرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.