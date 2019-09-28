أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة.

حيث جرى طرح 3336 وحدة سكنية ضمن مشروع جنة السكني، بمدن "6 أكتوبر ـ الشيخ زايد ـ القاهرة الجديدة ـ دمياط الجديدة ـ المنصورة الجديدة" بمساحات تتراوح من 100مترمربع إلى 150 مترمربع.

وطرح 2240 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر، بمساحات من 106 حتى 133 مترمربع بمدن "6 أكتوبر الجديدة ـ القاهرة الجديدة ـ المنيا الجديدة ــ العبور ـ بدر ـ غرب قنا ــ المنصورة الجديدة".

وجاءت شروط الحجز والاشتراطات العامة بالنسبة لمشروع "سكن مصر" كالتالي:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

3- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز أو التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

4- تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

5- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

6- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث أنه جرى تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

7- يقر المتقدم للحجز بأنه اطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

8- يعتبر التقدم على أيًا من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة، كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح، ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتماعت العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا.

أما الشروط العامة للحجز بمشروع "جنة" جاءت كالتالي:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيا مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصي عليه بقرار وصاية.

2- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز أو التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

3- تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

4- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

5- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث إنه جرى تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

6- يقر المتقدم للحجز بأنه اطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط، ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتماعت العمرانية الجديدة وكل القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا جميع القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا.

8- لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

9- بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقًا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

وتستعرض "الوطن" خطوات حجز الوحدات بمشروعي "جنة" و"سكن مصر"، على النحو التالي:

الخطوة الأولى، التقديم يبدأ من 24 سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019 كالآتي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنـــا دون كلمة مرور.

- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل "المساحات، الأسعار، أرقام العمارات"، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل "فيديو - مكتوبة".

- يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

- يجرى إرسال رسالة بكلمة المرور عن طريق SMS والإيميل ويجرى استخدامها في الدخول على الموقع بعد ذلك "دخول مستخدم حالي".

- عن طريق الضغط على مفتاح "أرغب في التقدم" ثم "استخراج رقم الاستمارة" ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- في نهاية مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

- يقوم العمل بسداد قيمة جدية الحجز وقدره 7000 جنيهًا مقدم الحجز "بالنسبة لمشروع سكن مصر" و100 ألف جنيه "بالنسبة لمشروع جنة" بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيهًا مصروفات تسجيل - دفعة واحدة وغير مجزأ - على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (الرقم الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي بأحد طرق السداد التالية:

1- التحويل من حساب العميل في كل البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

2- عبر سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).

3- التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- سيتم إرسال رسالة "sms" تفيد وصول مبلغ الحجز، خلال 72 ساعة، من قيام العميل بتحويله لبنك التعمير والإسكان، في حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم "19995".

الخطوة الثانية:

- من الاثنين 7 أكتوبر 2019، حتى الخميس 10 أكتوبر 2019.

- مراجعة داخلية بالهيئة والبنك.

الخطوة الثالثة بالنسبة لمشروع "جنة"

- الحجز يكون اعتبارًا من الساعة 10 صباح الأحد 13 أكتوبر 2019 وحتى الساعة 11:59 الاثنين 14 أكتوبر 2019:

وبالنسبة لمشروع "سكن مصر"

- الحجز يكون اعتبارًا من الساعة 10 صباح الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 وحتى الساعة 11:59 الأربعاء 16 أكتوبر 2019:

- الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي:

- المحافظة.

- المدينة.

- المنطقة (المجموعة).

- نوع الوحدة.

- رقم العمارة.

- رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

الخطوة الرابعة:

يتم استكمال باقي مقدم الحجز خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 17 نوفمبر 2019 "بالنسبة لمشروع جنة".

وخلال الفترة من 21 أكتوبر حتى 21 نوفمبر 2019 بالنسبة لمشروع "سكن مصر".

- في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية، التي جرى اختيارها، يتم رد المبالغ المسددة، وفقًا لما يلي:

1- سيجرى إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة.

2- يجرى رد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.