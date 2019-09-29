أجرى الإعلامي عمرو أديب، مداخلة هاتفية مع راندا أبو العزم مديرة مكتب قناة العربية بالقاهرة، تحدثت فيها عن الفيلم الوثائقي "" href=" " target="_blank" rel="noopener">صناعة الموت "، الذي أنتجته القناة للحديث عن جماعات الإرهاب الإخوانية في مصر، والذي ركز على عملية تفجير المعهد القومي للأورام.

وقالت "راندا": "منفذ العملية يدعى عبدالرحمن منتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، انتقلنا إلى بيته وتحدثنا إلى جيرانه".

وأضافت: "عيلته إخوانية، وأبوه من الجماعة واتقبض عليه أكتر من مرة، وعبدالرحمن مختفي من 7 شهور، ونزل اعتصام رابعة، اللي يعتبر مفرخة للجماعات الإرهابية وعددها 26".

وأوضحت أن مؤسس هذه الحركات والجماعات الإرهابية مثل حسم ولواء الثورة، كان القيادي الإخواني محمد كمال الذي لقى مصرعه في إحدى مداهمات قوات الأمن قبل 3 أعوام، مشيرةً إلى أن مصادر تمويلها قلت كثيرًا خلال الفترة السابقة، بسبب الضربات الأمنية المتتالية.

وتابعت: "الأب والأم بيتحقق معاهم، والأخيرة شافت عبدالرحمن قبل ما يعمل العملية وكانت عارفة إنه هينفذها".

وأشارت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تصدر نفسها على أنها جماعة سلمية حتى لا يجرى حظر أنشطتها في الدول الغربية لكن القيادي الهارب مجدي شلش اعترف بأن سلميتهم "أقوى بالرصاص"، بما يعني أن الجماعة الإرهابية تخلت عن شعارها الكاذب "سلميتنا أقوى بالرصاص"، كما يعتبر من أبرز المؤصلين لمنهج العنف والإرهاب.

ولفتت إلى أن هذه الجماعات متشابكة وتتصل ببعضها، كما تربطها علاقات وطيدة بتنظيم داعش الإرهابي: "مفجر كنيسة البطرسية من الفيوم، وشارك في اعتصام رابعة مع عبدالرحمن منفذ تفجير المعهد القومي للأورام".