جدد الإعلامي عمرو أديب، هجومه على المقاول الهارب، بعد فشل التظاهرات التي دعا إليها، أول أمس، الجمعة.

وقال "أديب"، خلال حلقة من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، إن مصر أصبحت مستقرة، وبات المواطنون يعيشون حياتهم بشكل طبيعي للغاية: "المقاول الهارب تافه ولا يسوى ده شغل أجهزة، الطريقة الأمنية بتاعة دلوقتي مش زي 25 يناير مبقاش أمن زمان، الأمن اتغير مش هنقف طول اليوم وننام على الأرض الكلام ده مبقاش موجود، بدليل إننا في حالة استنفار أمني من 2013 لحد دلوقتي".

وشدد أديب، على أن قناة الجزيرة القطرية تشن حربًا ضد الدولة المصرية، حيث تحرض المواطنين على النزول إلى الشوارع والإضرار بالحياة الاقتصادية ووقف سير الحياة اليومية.

وأضاف، أن المصريين نزلوا بأعداد كبيرة، أول أمس، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة "الأمن إحساس، منزلوش معاهم محمد بيه بتاع قسم الهرم".

وتابع: "البلد مش واقعة ولا تعبانة، هي في أقوى حالاتها، ونزول الناس أثبت ده، وإنك مش سهل تضرب البلد".