لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم مروع، على طريق خط "12" بين بنها والقناطر الخيرية أمام سوق الجملة ببنها بالقليوبية، إثر اختلال عجلة القيادة في يد سائق سيارة ميكروباص.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وجرى رفع أنقاض الحادث.

جرى نقل المصابين والجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير الأمن، إخطارا من اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، يفيد وقوع حادث تصادم على طريق "خط 12" بين بنها والقناطر الخيرية، ووجود جثة ومصابين وتعطل الطريق.

انتقل على الفور العميد أحمد صبيح وكيل إدارة المرور إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أنه اثناء سير سيارة ميكروباص رقم "5809 أجرة قليوبية"، من بنها إلى القاهرة اختلت عجلة القيادة في يد قائدها أمام سوق الجملة ببنها وإنقلبت.

وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.