21 حالة تسمم وتحذير من الفسيخ.. وقائع ما جرى بالإسكندرية خلال 24 ساعة

21 حالة تسمم في أقل من 36 ساعة، استقبلها مركز السموم التابع لكلية طب جامعة الإسكندرية، من مناطق برج العرب، إدكو، دسوق ورشيد، جراء تناول وجبة فسيخ.

بداية الواقعة

انتشرت صور لنفوق أسماك بوري كثيرة في أسواق رشيد وأدكو ووصولها إلي الإسكندرية، حيث ترتب عليها حالة من الخوف والرعب بين أهالي الإسكندرية، مطالبين الأجهزة التنفيذية بالتحرك السريع بعد انخفاض سعر السمك البوري في غضون أيام قليلة.

ضبط كميات من السمك الفاسد

ضبطت مديرية التموين في عدد من الأيام القليلة، كميات من السمك البوري الفاسد في عدد من الأسواق، خاصة العامرية وبرج العرب، كما جرى سحب عينات من أسواق كثيرة للسمك وفي المطاعم للتأكد من صلاحيته.

تحذير مهم

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، مساء أمس، استقباله عددا من المواطنين، مصابين بحالات تسمم غذائي بسبب "الفسيخ".

وأكدت الدكتورة مها غانم، المشرف على مركز السموم، أن أغلب الحالات المستقبلة، خطيرة وغير مستقرة، موضحة أنه لم يجرٍ حتى الآن معرفة السبب الحقيقي وراء ظهور هذه الحالات في ذلك التوقيت.

وناشدت المواطنين، الامتناع نهائيا وفورا عن تناول الفسيخ، مهما كان المصدر موثوق منه، حتى وإن جرى إعداده في المنزل.

11 حالة تسمم في أقل من 24 ساعة

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، أن مركز السموم التابع لكلية الطب، استقبل نحو 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد.

وأشار الكردي، إلى أن مركز السموم بالجامعة يخدم 5 محافظات، لافتا إلى أن الحالات التي جرى استقبالها من دسوق وإدكو وبرج العرب والإسكندرية.

وأضاف أنه جرى التواصل مع محافظة الإسكندرية للقيام بحملات على المحلات، لأخذ عينات من أسماك الفسيخ الموجودة بالأسواق لفحصها والتأكد من سلامتها.

فيما أكد الدكتور أحمد عثمان، عميد طب الإسكندرية، أن هذه الحوادث تعد سابقة خطيرة وكارثية وتؤكد خطورة الميكروب هذه المرة.

وأكد أن كلية الطب تتابع تلك الظاهرة بدقة وعناية شديدين، موضحا أنه جرى إعطاء المصل لـ12 حالة من إجمالي عدد الحالات البالغ 18، فيما تكلفة المصل الواحد منها 100 ألف جنيه.

وأشار "عثمان"، إلى أن هناك 7 أطفال أقل من 6 سنوات من بين الحالات، متابعا أن المركز استنفذ المخزون بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

ونوه بأنه جرى التواصل مع وزارة الصحة للحصول على أمصال أخرى، موضحا أن إدارة الجامعة تعكف على دراسة تلك الظاهرة، لمعرفة الأسماك من مصدر واحد أم الأسماك الموجودة في رشيد وإدكو.

ارتفاع عدد المصابين إلى 21 .. من بينهم طفل رضيع

كشفت الدكتورة مها غانم، المشرف على مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائي جراء تناول وجبة الفسيخ، إلى 21.

وأضافت"غانم" لـ"الوطن"، أن الحالات الإضافية جاءت من دسوق بجانب إدكو وبرج العرب والإسكندرية، مؤكدة أن مصدر تسمم بتناول الفسيخ غير معروف حتى الآن، مرجحة أن الفسيخ قبل مرحلة التمليح أصيب بنوع من البكتيريا زادت خطورته.

وتابعت أن أعمار الحالات المصابة، متفاوتة بين طفل عمره سنة ونصف السنة ورجل يبلغ من العمر 50 عاما، مردفة: "الطفل رضعوه فسيخ وهو من إدكو".

وأوضحت أن نحو 13 مريضا حصل على المصل المضاد لتسمم الفسيخ، كما أن 11 حالة ما زالت محتجزة بالعناية المركزة.