8 نصائح لشراء الفسيخ بعد واقعة تسمم 21 حالة بالإسكندرية

استقبل أمس مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، 21 حالة تسمم بسبب تناول وجبة الفسيخ، وهم ليسوا أقارب أو تناولوا وجبه من محل واحد، ما أدى لتحذير المركز من تناول الفسيخ هذه الأيام.. كثير من الناس لا يسمعون لتلك التحذيرات ويشترونه دون خوف.

"الوطن" تستعرض معايير شراء الفسيخ على لسان شادي شاهين صاحب أحد محلات الفسيخ بالقاهرة، على النحو التالي..

معايير شراء الفسيخ

- يجب اختيار السمكة ذات اللون الفضي اللامع.

- اختيار السمكة السليمة، وغير مقطعة.

- في حال عدم رؤية السمكة قبل تنظيفها، يجب ملاحظه اللون البمبي وحتى درجات الأحمر.

- تجنب السمكة ذات اللحم الغامق سواء سوداء أو مقاربة للسواد.

- رائحه الفسيخ مميزة ويعلمها الجميع، وعليهم التفرقة بين رائحته ورائحة عفن السمك.

- بعد تنظيف الفسيخ يجب تناوله في وقتها وعدم تعرضه للهواء حتى لا يتأكسد ويفسد.

- في حال تنظيف كمية كبيرة من الفسيخ يجب تغطيتها بأكملها في الزيت وتغطية العلبة جيدا.

- مع انتشار المحلات الأون لاين يجب التأكد وجود سجل تجاري، واختيار مكان مضمون للشراء، ورؤية المكان ولو لمرة للتأكد من عدم وجود حشرات أو روائح كريهه في المكان، وطريقة تعاملهم مع الأسماك وشكل حفظها.

أسعار الفسيخ

يجب عدم شراء الفسيخ في تلك الفترة أقل من 120 جنية، وذلك لضمان صلاحيته وجودته، ويتراوح سعر كيلو الفسيخ من 120 إلى 200 جنيه مصري، تفرق في جودة السمك وطريقة تغذيتها والمزرعة القادم منها السمك، وليس حجمها.

طريقة عمل الفسيخ في المنزل

- اختيار سمك البوري الطازج من الخياشيم الحمراء والعين اللامعة.

- يمزج الملح الخشن مع الشطه جيدا، في عبوة لها غطاء محكم، يفرش قاعها بمزيج الملح، وتحشى السمكة من الخياشيم بالملح ورصها في العلبة وتغطيتها بمزيج الملح مع تكرار الخطوة حتى تنتهي الكمية.

- يغطى السمك بأكياس بلاستيكية جيدا ثم تغطى العبوة بغطائها.

- يترك الفسيخ لمدة 10 أيام، وللتأكد من نضجه يظهر بقع من الزيت فوق سطحة.