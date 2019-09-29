سخر الإعلامي أحمد موسي، من جماعة الإخوان الإرهابية، بعد فشلها في التظاهرات التي دعت إليها، أول أمس، الجمعة.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "مش عارفين يحشدوا 50 ألف واحد عشان يعملوا بيهم مظاهرة ضخمة، بيستنجدوا بالناس، قطر وتركيا وملياراتهم معرفوش يجمعوا 50 ألف واحد يقف ضد الرئيس".

وأكد مقدم برنامج "على مسئوليتي": "الإخوان بيشغلوا الواد اللص الهارب في أسبانيا، الإخوان بيجندوا الناس عشان ينزلوا، فاشلين على مدى الفترة الماضية، مش قادرين يجمعوا رقم، مفيش حد عاوز الخراب غيرهم، وكل يوم تثبت حقيقة المؤامرات علينا".

وأشار إلى أنه اشترى التسجيل الصوتي الذي أذاعه ويفضح فيه مخططات الجماعة الإرهابية لاقتحام ميدان التحرير مقابل 1000 جنيه: "هما أكتر ناس بيبعوا بعض، والجزيرة بترتب معاهم عشان يصوروا مظاهراتهم بطائرات مسيرة".